دفاع 3 متهمين فى "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" يدفع ببطلان القبض عليهم

10 ديسمبر 2018 - 01:27 م

تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة دفاع 120 متهمًا في إعادة اجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

والتمس دفاع 3 من المتهمين، البراءة، تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود أذن من النيابة العامة بالضبط والإحضار.

ودفع أيضًا، ببطلان تحقيقات النيابة العامة في جميع مراحلها لمخالفتها للمادتين 36 و124 إجراءات جنائية مشيرًا إلى نص المادتين في توقيت العرض علي النيابة العامة الذي مر عليه من وقت الضبط أكثر من 24 ساعة، وكذلك النص الدستوري علي إلزام وجود محامي عن المتهم حال عرضه وهو ما لم يحدث.

وأضاف المحامي، أنه يدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها والدفع بشيوع الاتهام، وانتفاء اركان جريمتي التجمهر والتظاهر في ركنيهما المادي والمعنوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام ، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.