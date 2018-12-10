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"مكرم" تناشد خبراء تعليم ذوى القدرات لحضور "مصر تستطيع بالتعليم"

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نبيلة
نبيلة

وكالات- حنان حمدتو

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ناشدت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عددًا من أساتذة وخبراء برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” في نسخته الرابعة بالغردقة لطرح أفكارهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الدولية في توفير صيغ أنسب وأساليب أكثر تطورًا لتعليمهم.

وذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج في بيان اليوم الإثنين إن هناك عددًا غير قليل من الخبراء الدوليين في هذا المجال في شتى بقاع العالم من أصحاب الجذور المصرية وقد لبى من سمحت ارتباطاته الدعوة لحضور المؤتمر .

وينطلق مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” في 17 ديسمبر الجاري في مدينة الغردقة, وهو النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” التي تأتي ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لربط عقول مصر المهاجرة بقضايا الوطن, والاستفادة من علومهم وتجاربهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”.

 

 

 

 

 

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