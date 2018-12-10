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"القومى للسكان": ارتفاع كبير فى معدلات الأمية بين النساء

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بولاق الدكرور
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وكالات- حنان حمدتو

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أفاد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، بأن الأمية خطر لأنها من أسباب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين الإناث بمحافظة الجيزة في الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر، ارتفعت من 28,1% عام 2016 إلى 33,2% عام 2017.=

وقال حسن فى بيان له بالأمس عقب اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن اجتماع المجلس الإقليمي يأتي في إطار تفعيل المجالس الإقليمية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع تناول عرض بعض المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة بالإضافة لعرض إنجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال النصف الأول من عام 2018 بمقارنتها بعام 2017 مع التأكد على دور فرع المجلس بمحافظة الجيزة في متابعة الأنشطة السكانية التي تتم عن طريق جميع الجهات المعنية بالسكان.

وأضاف أن الأمية بين النساء تعد من الأسباب الجوهرية للمشكلة السكانية، فارتفاع معدلات الأمية بين النساء، يؤدي إلى الزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر، حيث إن الفتاة تكون في أعلى المراحل خصوبة، مطالبا برفع سن زواج الفتاة في مصر إلى سن العشرين لكي تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم ومن ثم تتمكن من الحصول على عمل مناسب، وفي نفس الوقت تكون في سن مناسب للإنجاب.

وأوضح أن هذا الاجتماع قد خرج بعدد من التوصيات لعل أهمها التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية ودعم مشاركة الشباب في العمل التنموي وتكوين مجموعات من العاملين في مجال التوعية في مجال السكان بما يطلق عليه سفراء التوعية للعمل على التوعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات الخاطئة والفهم الخاطئ مثل زواج القاصرات وختان ال؟إناث هذا على أن يكون سفراء التوعية من جميع الجهات المختلفة التى تعمل فى مجال السكان سواء الرسمية أو المجتمع المدني.

وعن أهم المؤشرات الصحية التي تشير إلى تحسن الوضع السكاني فى محافظة الجيزة تجدر الإشارة إلى أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة قد انخفض من 3,4 طفل لكل سيدة متزوجة في سن الإنجاب عام 2008 إلى 3,3 طفل لكل سيدة متزوجة في الإنجاب في سنة 2014 .

كما أن معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة فبعد أن كان 62,4% عام 2008 ارتفع إلى 63,9% عام 2014.

وقال إن عدد سكان المحافظة 8 ملايين و 703 ألفا و757 نسمة، ومن أكثر المناطق عددًا للسكان بالمحافظة بولاق الدكرور، حيث بلغ عدد سكانها مليون نسمة، يليها العمرانية 800 ألف نسمة، والهرم أكثر من 600 ألف نسمة وأوسيم 600 ألف نسمة والبدرشين ما يقرب من 600 ألف نسمة.

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