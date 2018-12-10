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"ترامب" يفتخر بإنجازاته فى "تغريدة"

عرب وعالم

دونالد ترامب
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تويتر

ترامب

الجدل

انجازات ادارته

آثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية، بسبب تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنذ توليه السلطة نهج "ترامب" طريقة جديدة ومثيرة، تمثلت في تعيين وإقالة موظفيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وآخرهم كان التفاخر بإنجازات إدارته وهجوم على الإعلام الكاذب، وفق قوله .

ويعتبر "تويتر" بالتحديد وسيلة ترامب المفضلة في إعلان قراراته، على خلاف سلفه باراك أوباما، الذي لم يلجأ لهذا الأسلوب يومًا طوال 8 سنوات قضاها في البيت الأبيض.

وأشاد الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بإنجازات إدارته منذ توليه السلطة، حيث قال: "لقد أنجزت إدارة ترامب أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة في أول عامين لها، ونحن نقضي وقتًا رائعاً في إنجاز ذلك! كل هذا على الرغم من الإعلام الكاذب الذي خرج تماما عن العقلانية. هم حقًا عدو الشعب!" .

وفي المقابل، قابلت تغريدة "ترامب" موجة من السخرية من قبل رواد التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، إذا كتب أحدهم يدعي "ليسفيك":"لا تستطيع أن تكون جادًا أبدًا"، بينما علق آخر: "نحن مللنا من ترامب، أنت ممل جدًا".

وقد آثار استخدام ترامب المفرط لحسابه الرسمي على "تويتر" حالة من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية، وصلت إلى دعوة أحد أعضاء الكونغرس لفرض إغلاق حسابه الشخصي؛ لأنه قد يكون يقود البلاد من هذا الحساب.


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