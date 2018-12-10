عم صلاح يروى رحلة حياته مع صيد الحيوانات وحكاية أفريكانو طلبة

10 ديسمبر 2018 - 01:03 م

بالرغم من أنه قارب على الـ"50" عامًا إلا أنه ما زال يحتفظ بحيويته ونشاطه، يتحرك بسهولة بين الأقفاص ويطعم الحيوانات التي بها في ألفة واضحة معهم.

يقول صلاح مهدي عبد العاطي طلبة"، إنه ورث حبه لاقتناء الحيوانات عن أسرته التي توارثتها عبر أجيال متتالية إلا أن الجيل الجديد للأسرة طورها ويقوم الآن بتوليد الحيوانات، وهناك الآن معارض للحيوانات في مصر مثل باقي العالم.

وأشار إلى أنه قام بتوليد بعض الحيوانات مثل النسناس وهو محتفظ بفيديو لولادته بالصوت والصورة وكذلك "الورل" الذي وضع 61 بيضة، لافتًا إلى أن الزمن الماضي كان التطور صعب لضيق الحال، إلا أنه الآن بالتطور أصبح التواصل مع دول العالم أسهل من خلال الإنترنت خاصة مع أبنائه الذين يحاولون التواصل بما هو حديث باستمرار، وأنه حاليًا يتواصل مع دول العالم كله وأحيانًا كثيرة يتم طلب منه أنواع معينة من الحيوانات يقوم بتوفيرها لمختلف الفئات من طلاب أو مراكز الأبحاث.

وأشار إلى أنه قام بإنشاء اول بيت للعناكب في الشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم من خلال ابنه الدكتور أحمد الذي قام بشراء أنواع حديثة من الخارج، واشترينا نوعا من أكبر أنواع العناكب في العالم وهو الآن عمره 3 سنوات فقط وقد يصل حجمه إلى نصف كيلو عندما يبلغ سن 12عاما، لافتا إلي أن أساس مهنتهم حاليًا هو البحث العلمي، ومواكبة التطور وأنه يستطيع الحصول علي أي حيوان من العالم ومن خلال البيع او البدل، إلا أن الأفضل من خلال تبادل الحيوانات.

وأضاف أنه لديه في الحديقة عمالة كاملة وطبيب يأتي إلى الحديقة باستمرار ليباشر الحيوانات ويعالجها، وأن مشاكل الترخيص حاليًا أصبحت أقل، لأن يتعامل مع جهات علي دراية بمهنته ويتعاملون معه بسلاسة سواء كانت حديقة الحيون أو وزارة الزراعة واصبح يتم الموافقة علي الطلب في خلال أسبوع بالكثير فيما كان يعاني سابقا من أن يتاخر الطلب لشهور حتي يتم الموافقة عليه.