  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:56 م
بحث متقدم
"الشرطة" يرفض حضور جماهير الأهلى

الجهات الأمنية تصدم جماهير "المارد الأحمر"

خاشقجي

شاهد.. تسجيلات اللحظات الأخيرة لـ"خاشقجي" قبل مقتله

ليفربول

3 فرص أمام ليفربول "صلاح" تؤهله لدور الـ16

شاهد.. لحظة اعتقال منتصر الزيات

تأجيل معارضة الزيات وقنديل وآخرين لـ 18 ديسمبر

القوات المسلحة

القوات المسلحة تحذر من تصنيع الملابس العسكرية

اشتباكات

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة ومشجعى "ريفربليت"

عمرو أديب

شاهد.. عمرو أديب يتبرع بـ1000 بطانية علي الهواء

محمد يوسف

الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ"جيما" الإثيوبى

كمال ثابت عبدالمجيد أقدم سجين في مصر

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

بالفيديو..

عم صلاح يروى رحلة حياته مع صيد الحيوانات وحكاية أفريكانو طلبة

فيديو

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. كيف يتعامل أحفاد عم صلاح مع الحيوانات

#

بالفيديو.. الذئاب المصرية تأكل "خبز"

#

اتصلت بصلاح فور أزمته مع اتحاد الكرة .. وهذا ما لاحظته بصوته

#

"صلاح" يكشف المستور عن اتحاد الكرة ومعسكر "روسيا"

طلبة

حكاية

افريكانو

صيد الحيوانات

بالرغم من أنه قارب على الـ"50" عامًا إلا أنه ما زال يحتفظ بحيويته ونشاطه، يتحرك بسهولة بين الأقفاص ويطعم الحيوانات التي بها في ألفة واضحة معهم.

يقول صلاح مهدي عبد العاطي طلبة"، إنه ورث حبه لاقتناء الحيوانات عن أسرته التي توارثتها عبر أجيال متتالية إلا أن الجيل الجديد للأسرة طورها ويقوم الآن  بتوليد الحيوانات، وهناك الآن معارض للحيوانات في مصر مثل باقي العالم.

وأشار إلى أنه قام  بتوليد بعض  الحيوانات  مثل النسناس وهو محتفظ بفيديو لولادته بالصوت والصورة  وكذلك "الورل" الذي وضع 61 بيضة، لافتًا إلى أن الزمن الماضي كان التطور صعب لضيق الحال، إلا أنه الآن بالتطور أصبح التواصل مع دول العالم أسهل من خلال الإنترنت خاصة مع أبنائه الذين يحاولون التواصل بما هو حديث باستمرار، وأنه حاليًا يتواصل مع دول العالم كله وأحيانًا كثيرة  يتم طلب منه أنواع معينة من الحيوانات يقوم بتوفيرها لمختلف الفئات من طلاب أو مراكز الأبحاث.

وأشار إلى أنه قام بإنشاء اول بيت للعناكب في الشرق الأوسط والرابع  على مستوى العالم من خلال ابنه الدكتور أحمد الذي قام بشراء أنواع حديثة من الخارج، واشترينا نوعا من أكبر أنواع العناكب في العالم وهو الآن عمره 3 سنوات فقط وقد يصل حجمه إلى نصف كيلو عندما يبلغ سن 12عاما، لافتا إلي أن أساس مهنتهم حاليًا هو البحث العلمي، ومواكبة التطور  وأنه يستطيع الحصول علي أي حيوان من العالم ومن خلال البيع او البدل،  إلا أن الأفضل من خلال تبادل الحيوانات.

وأضاف أنه لديه في الحديقة عمالة كاملة وطبيب يأتي إلى الحديقة باستمرار ليباشر الحيوانات ويعالجها، وأن مشاكل الترخيص حاليًا أصبحت أقل، لأن يتعامل مع جهات علي دراية بمهنته ويتعاملون معه بسلاسة سواء كانت حديقة الحيون  أو وزارة الزراعة واصبح يتم الموافقة علي الطلب في خلال أسبوع بالكثير فيما كان يعاني سابقا من أن يتاخر الطلب لشهور حتي يتم الموافقة عليه.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» حقيقة انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان تيم حسن
» تعليق رجل أعمال شهير على اتهامه بالشذوذ مع ابنته
» اليوم.. استئناف المطربة بوسى على حبسها 9 سنوات
» طليقة "فلوكس" تعلق على صورته.. وهنا شيحة ترد
» أول تعليق لـ"لمجرد" بعد إطلاق سراحه
» توقف حركة القطارات في ألمانيا
» المصري يستضيف الداخلية على استاد القناة
» قصص مثيرة جمعت "الشعراوي" بأشهر الفنانين
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» وفاة الفنان الشاب أحمد السيد بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال