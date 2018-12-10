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روسيا تنفى تدخلها فى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

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السترات الصفراء
السترات الصفراء

وكالات- الدويني فولي

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن روسيا ترى أن الاحتجاجات في فرنسا شأن داخلي، مشيرا إلى أنها لم ولن تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله - في تصريحات اليوم - "إن المزاعم حول تورط روسيا في احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا تشويه للسمعة".

وأضاف "أود أن أقول إن روسيا تعتبر جميع الأحداث مسألة داخلية فرنسية.. نحن لم نتدخل ولا نعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، بما في ذلك فرنسا".

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