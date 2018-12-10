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اليوم.. اجتماع مهم لـ"الأهلى" فى "الشيخ زايد"

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم الإثنين بالشيخ زايد لحسم العديد من الملفات المعلقة، بعدما عاد "الخطيب" من ألمانيا. 

ويأتي على رأس أولويات الاجتماع، أزمة المدير الفنى الجديد للقلعة الحمراء خلفا للفرنسي المقال باتريس كارتيرون، حيث سيعرض "الخطيب" العديد من السير الذاتية التي تلقاها، وتوصل معها إلى موافقات مبدئية لتدريب الفريق على أن يتم اختيار واحد منهم.

كما سيكون هناك العديد من القرارات المهمة التي سيتخذها المجلس، أبرزها استكمال هيكلة قطاع كرة القدم، علاوة على اعتماد صفقة محمود وحيد ومحمد محمود وتجديد عقد مؤمن زكريا.

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