طلاب عين شمس يمسحون أحزان مواطنى العشوائيات بـ"حملة روبابيكيا"

10 ديسمبر 2018 - 12:31 م

لا يقتصر دور الجامعة على طلب تحصيل العلم بين جدرانها ومدرجاتها فقط، إلا أن هناك دورا مجتمعيا تلعبه وتحرص على مشاركة الطلاب فيه لتنمى من قدراتهم ووعيهم الثقافى والعلمى والإنسانى فى خدمة المجتمع ومن حولهم، هذا الدور الرائع تقوم به حملة "روبابكيا" التى دشنها طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس لتقديم الخدمات بمختلف أنواعها للأحياء المتدهورة بنيتها التحتية بمنطقة مصر القديمة، حيث إن الحملة نشاط تابع للمبادرة الطلابية "علشانك يا بلدى" المتواجدة بعدد من الجامعات على مستوى الجمهورية.

من جانبها تقول سلمى محمد، مسئولة العلاقات العامة بحملة روبابكيا: "الحملة هى دعوة إلى إعادة التصنيع والتدوير recycling للملابس والورق.. فالورق نقوم بجمعه من الطلاب والمطابع والأساتذة، أما الملابس فمن كل المواطنين بلا استثناء وبعد ذلك عائد الورق الذى يتم استخدامه فى شركات التدوير يخصص لدعم مشاريع حملة علشانك يا بلدى فى عزبة "أبو قرن" فى مصر القديمة التى هى محور نشاط الحملة هذا العام، والملابس يتم بيعها بأسعار رمزية لأهالى العزبة بعد فرزها وتنظيفها وعائد بيع هذه الملابس يتم إيداعه لتطوير العزبة".

وأضافت مسئولة العلاقات العامة بالحملة فى تصريحاتها لـ«المصريون» قائلة: "روبابكيا نشاط سنوى طلابى تطوعى يعمل على التنمية المستدامة لكل المناطق التى تحتاج لتطوير وتأمين، وللحملة 3 محاور أساسية وهم اقتصادي وتعليمي وغوثى الذى ينبثق عنه جانبين صحى وآخر توعوى".

وتابعت: "الجانب الاقتصادى عن طريق إقامة المشاريع الصغيرة لمساعدة الأهالى فى العزبة بإعطاء قروض حسنة الدفع مع دراسة الجدوى لكل الأفكار المقدمة وأهلية المتقدمين للحصول على مشاريع من قدرتهم على تحمل المسئولية أم لا ويوجد مشغل لسيدات العزبة من أجل توفير مصدر دخل ثابت ويتم تسويق منتجاتهم على الأسواق للتعريف بهن أما الجانب التعليمى يتضمن الحضانة المخصصة للأطفال من 3 إلى 6 سنوات و"زيتونة" فصل دراسى مخصص لكل من كان سنه فوق 6 أعوام وحتى المرحلة الابتدائية وفصول لمحو الأمية لفوق 18 عاما وفصل مخصص لتعليم أصول الدين والأحاديث والقرآن أطلق عليه "مشكاة"، كما أن محور الإغاثة يشمل الرعاية الصحية للأهالى فى العزبة عن طريق عمل قوافل وتوفير الأدوية بالمجان لغير قادرين".

واختتمت كلامها قائلة: "حملة روبابكيا تستمر لمدة أسبوع واحد فقط داخل الكلية ولكن استعداداتها تبدأ من شهر قبل إطلاقها، وخلال الاسبوع يتم جمع الورق والملابس بكل الطرق وبأقصى مجهود، وفى أخر يوم ودائمًا يكون الجمعة ويقام معرض داخل الكلية لبيع ما تم جمعه لجمع العوائد ووضعها بخزانة تطوير العزبة".

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