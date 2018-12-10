» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

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تدريب

حكام

نور الدين

عصام عبد الفتاح

أعلنت لجنة الحكام أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

ويدير مباراة المقاولون وبتروجت الحكم أحمد عبد الله ويعاونه أسامة عبد اللطيف وصالح محمد عفيفي، والسيد محمد أحمد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومحمد عمارة حكماً خامساً.

بينما يحكم مباراة المصري والداخلية إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد التلاوي ومصطفى حسن، وعلاء حسين حكماً رابعاً، وكل من حسام الجلاد ومبروك نبيل حكماً خامساً.

ويدير الحكم التونس هيثم قيراط مباراة بيراميدز وحرس الحدود ويعاونه يامن الملوشى وأيمن إسماعيل، ومحرز المالكى حكماً رابعا.

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