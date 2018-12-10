  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:57 م
بحث متقدم
"الشرطة" يرفض حضور جماهير الأهلى

الجهات الأمنية تصدم جماهير "المارد الأحمر"

خاشقجي

شاهد.. تسجيلات اللحظات الأخيرة لـ"خاشقجي" قبل مقتله

ليفربول

3 فرص أمام ليفربول "صلاح" تؤهله لدور الـ16

شاهد.. لحظة اعتقال منتصر الزيات

تأجيل معارضة الزيات وقنديل وآخرين لـ 18 ديسمبر

القوات المسلحة

القوات المسلحة تحذر من تصنيع الملابس العسكرية

اشتباكات

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة ومشجعى "ريفربليت"

عمرو أديب

شاهد.. عمرو أديب يتبرع بـ1000 بطانية علي الهواء

محمد يوسف

الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ"جيما" الإثيوبى

كمال ثابت عبدالمجيد أقدم سجين في مصر

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

سي إن إن:

شاهد.. تسجيلات اللحظات الأخيرة لـ"خاشقجي" قبل مقتله

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد

#

والد محمد الدرة: هذا ما قاله نجلي قبل استشهاده

#

مفاجأة.. الاستخبارات البريطانية علمت بمقتل "خاشقجي"

#

«خاشقجي» يكشف في مقابلة له عن تعرضه لتهديدات

فيديو

السعودية

سي ان ان

مقتل

القنصلية

نشرت الـ"سي إن إن" التفاصيل الكاملة للحظات الأخيرة قبل مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية، في الثاني من أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصدر مطلع على التحقيقات.

"لا أستطيع التنفس".. كانت هذه هي الكلمات الأخيرة، حسب المصدر، الذي قرأ نص التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي، وقال إنه "من الواضح أن عملية القتل لم تكن محاولة خرقاء بل تنفيذ خطة معد لها مسبقًا لقتل خاشقجي".

وخلال مسار "العملية البشعة"، يصف المصدر "كفاح" خاشقجي ضد مجموعة من الأشخاص العازمين على قتله، مضيفا أن خاشقجي قال: "لا أستطيع التنفس" 3 مرات.

ويشير نص التسجيلات الصوتية إلى "صوت تقطيع جثة خاشقجي بمنشار"، فيما نُصح المعتدون بالاستماع إلى الموسيقى للتغطية على صوت التقطيع.

وقال المصدر إن نص التسجيلات يشير إلى إجراء عدة اتصالات تليفونية للإبلاغ بالتطورات. وتعتقد السلطات التركية أن الاتصالات جرت مع مسؤولين رفيعي المستوى في الرياض.

وجرى إعداد نص التسجيلات من قبل الاستخبارات التركية، بينما لم يكشف المسؤولون الأتراك كيف حصلوا على التسجيلات. والمصدر الذي تحدث لـCNN اطلع على نسخة مترجمة من النص كما أنه اطلع على التحقيقات.

وطلبت CNN من مسؤولين سعوديين التعليق على محتوى نص التسجيلات الذي كشفه المصدر، فقال مسؤول سعودي إن "السلطات الأمنية السعودية التي تتولى القضية راجعت نص التسجيلات عبر القنوات الأمنية التركية ولا يوجد فيها ما يشير إلى إجراء أي مكالمات".

وأضاف المسئول السعودي: "إذا كان هناك أي معلومات إضافية لدى السلطات التركية لسنا مطلعين عليها، فنحن نرحب بتسليمها لنا لمراجعتها، وهو ما طالبنا به عدة مرات وما زلنا نطالب به، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء". ولم يعلق المصدر السعودي على ما قاله المصدر لـCNN عما حدث داخل القنصلية وكلمات خاشقجي الأخيرة.

"سوف تعود"

يبدأ نص التسجيلات الصوتية منذ لحظة دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول. وقال المصدر إن خاشقجي انتبه فور دخوله القنصلية تقريبا أن الأمور ليست على ما يرام عندما رأى أحد الأشخاص الذين قابلوه، وسأله خاشقجي: ماذا تفعل هنا؟

وقال المصدر إن الصوت الذي جرى التعرف عليه في التسجيلات هو ماهر عبدالعزيز المطرب، دبلوماسي سعودي سابق وضابط بالاستخبارات يعمل لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الرجل الذي ظهر صوته في التسجيلات لخاشقجي: "سوف تعود"

ورد عليه خاشقجي: "لا يمكنك فعل ذلك... هناك أشخاص ينتظروني بالخارج"

(كانت خطيبة خاشقجي تنتظر خارج القنصلية ومعها توجيهات من خاشقجي للاتصال بأشخاص آخرين إذا لم يخرج)

ودون أي مناقشات أخرى بين خاشقجي والرجل الذي تحدث معه، بحسب المصدر، تشير التسجيلات إلى أن عدة أشخاص هاجموا خاشقجي وتبع ذلك ضوضاء وسرعان ما كان خاشقجي يكافح من أجل الحصول على هواء.

وقال المصدر إن صوت خاشقجي كان مسموعا وسط الضوضاء وهو يكرر أنه غير قادر على التنفس. ورغم مناشدته اليائسة، كانت آخر كلمات مسموعة له في التسجيلات هي: "لا أستطيع التنفس".

ويشير نص التسجيلات الصوتية إلى صوت ضوضاء وأصوات عدة أشخاص آخرين. وقال المصدر إن السلطات التركية حددت صوت أحد هؤلاء الأشخاص بأنه صلاح محمد الطبيقي، الطبيب الشرعي السعودي، وكانت الأسماء المحددة في نص التسجيلات بالإضافة إلى خاشقجي هما الطبيقي والمطرب فقط.

ويحاول نص التسجيلات الصوتية شرح الضوضاء المسموعة بطريقة تشبه النص الذي يظهر على فيلم عندما توجد أصوات بلا حوار.

"صراخ"

"صراخ"

"لهاث"

بعدها يشير النص إلى أصوات أخرى

"منشار"

"تقطيع"

ويظهر صوت الطبيقي "ينصح الأشخاص الآخرين في الغرفة لمساعدتهم على التعامل مع المهمة المروعة"، بحسب المصدر، ويقول: "ضعوا سماعاتكم، أو استمعوا إلى الموسيقى مثلي".

وخلال العملية، يفيد نص التسجيلات بإجراء المطرب 3 مكالمات هاتفية على الأقل. ولم يحدد نص التسجيلات لحظة مقتل خاشقجي.

وقال المصدر إن المطرب كان يبلغ شخصا ما، تعتقد السلطات التركية أنه في الرياض، بتفاصيل ما يحدث خطوة بخطوة.

وأضاف المصدر أن نص التسجيلات تم توزيعه على حلفاء رئيسيين لتركيا والسعودية، منهم دول أوروبية، ولكن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حصلت على نسخة من التسجيلات الصوتية وليس نص ما فيها فقط.

وقال مصدر مقرب من التحقيقات السعودية في مقتل خاشقجي، لـCNN ، إن الطبيقي والمطرب نفيا إجراء أي اتصالات هاتفية.

بينما قال المصدر الذي اطلع على نص التسجيلات إنها "تظهر أن الاتصالات لا تصف موقف مرعب لانحراف مسار الأحداث أو وقوع أحداث غير متوقعة". وأضاف المصدر أن "المتصل يبدو أنه يبلغ شخصا ما ببساطة ماذا حدث".

وأوضح المصدر أن نص التسجيلات قصير إلى حد ما، ولا يوجد به الكثير من الحوار ولا إشارة على محادثة حول سبب ضرورة إعادة خاشقجي ولا يوجد إشارة أيضا على أن خاشقجي جرى تخديره، مثلما أعلن مسؤولون سعوديون.

وقال المصدر إن الخلاصة التي توصل إليها من الاطلاع على نص التسجيلات هي أن قتل خاشقجي كان عملية اغتيال خططها فريق منظم ونفذها بقسوة، مع إبلاغ شخص ما في الرياض بكل خطوة. 

لمشاهد الفيديو  أضغط هنا 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» حقيقة انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان تيم حسن
» تعليق رجل أعمال شهير على اتهامه بالشذوذ مع ابنته
» اليوم.. استئناف المطربة بوسى على حبسها 9 سنوات
» طليقة "فلوكس" تعلق على صورته.. وهنا شيحة ترد
» أول تعليق لـ"لمجرد" بعد إطلاق سراحه
» توقف حركة القطارات في ألمانيا
» المصري يستضيف الداخلية على استاد القناة
» قصص مثيرة جمعت "الشعراوي" بأشهر الفنانين
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» وفاة الفنان الشاب أحمد السيد بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال