» حقيقة انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان تيم حسن

10 ديسمبر 2018 - 12:01 م

ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تفيد بانفصال الإعلامية وفاء الكيلاني والفنان السوري تيم حسن عقب زواج استمر 19 شهرًا.

وتبين أن حقيقة الأمر جاء على سبيل الدُعابة على لسان الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، خلال استضافتها في برنامج "تخاريف" والذى تُقدمه الكيلاني عبر قناة "إم بي سي مصر"، وذلك في الحلقة المُقرر إذاعتها اليوم.

وتكشف "أبلة فاهيتا" للمرة الأولى في هذه الحلقة عن شخصيتها الحقيقة خارج برنامجها الساخر "من الدوبلكس".

يذكر أن برنامج "تخاريف" تُقدمه لإعلامية وفاء الكيلاني ويخرجه حسين المنباوي، وكان من بين ضيوفه أنغام ونانسي عجرم وحسن الرداد ووائل كفوري وأمير كرارة وإياد نصار، والمطرب الشعبي سعد الصغير.