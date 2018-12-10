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صحة النواب:

هيئة التكافل الاجتماعى تهدف للمشاركة وليس الإقراض

الحياة السياسية

ابو العلا
ابو العلا

متابعات حنان حمدتو

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أيمن أبو العلا

ملجس النواب

هيئة التكافل الاجتماعى القومية

قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون بانشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى يهدف للمشاركة وليس لمنح المواطنين قروضًا، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل مجموعة من الشباب على أن يكون هناك مشاركة حقيقية.

وأكد أبو العلا، فى بيان له أن كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أوضحت أن الوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة تجميع احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات المهمة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأوصت باستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لإعادة مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الاجتماعى.

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