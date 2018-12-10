3 فرص أمام ليفربول "صلاح" تؤهله لدور الـ16

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ليفربول

نابولي

باريس سان جيرمان

ابطال اوروبا

ملعب انفيلد

يلتقي في تمام العاشرة من مساء غد الثلاثاء فريق ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره نابولي الإيطالي علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويستعرض التقرير التالي حظوظ ليفربول فى التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا قبل مواجهة نابولى الإيطالي فى الجولة الأخيرة.

أولاً: ليفربول بإمكانه ضمان التأهل إلى دور الـ16 بالتغلب على نابولى فى مباراة الثلاثاء بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، 5 – 3، أما في حالة فوز ليفربول بفارق هدف واحد بنتائج مثل 2-1 أو 3 – 2، سيودع ليفربول المسابقة نظراً لتفوق الفريق الايطالي في المواجهات المباشرة شرط فوز باريس سان جيرمان على النجم الأحمر.

ثانياً: ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل ويتصدر المجموعة بالفوز على نابولى بأى فارق، بشرط تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر الصربى، حيث ستتساوى الفرق الثلاث بتسع نقاط لكل منهما ويتم استبعاد نتائج الفرق مع النجم الأحمر.

وفي هذه الحالة سيتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما سيتساوى نابولي وباريس سان جيرمان في عدد النقاط "5"، وبالتالي سيحجز باريس سان جيرمان مقعده فى الدور ثمن النهائي مع ليفربول في ظل تفوق فريق العاصمة الفرنسية بفارق الأهداف على نابولي.

ثالثاً: حال خسارة ليفربول أمام نابولى الإيطالى فى المباراة التى تجمعهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، وفوز النجم الأحمر الصربى على باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".


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