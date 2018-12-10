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القوى العاملة: وفد عراقى يتسلم هويات المصريين مستحقى المعاش

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متابعات حنان حمدتو

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كمال بهجت

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن وفدًا عراقيًا  سيصل السبت المقبل، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لتسليم بعض هويات المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

واكد سعفان في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين،  أن الوفد سيقوم خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع، في استلام أوراق مستحقين جدد، المتمثلة كحد أدنى في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وأضاف أنه سوف تقبل هذه الأوراق بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال الفترة من الأحد 16 إلى الخميس 20 ديسمبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة وجود الوفد العراقي بالقاهرة.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد على 27 عامًا منذ 1991.

وقال "سعفان" إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أي بيانات قد يطلبها الجانب العراقي دون أي غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التي ليس لهم دخل في تأخير صرف معاشاتهم فيها.

ويضم الوفد العراقي أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي، وعادل كريم عاكول بالهيئة.

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