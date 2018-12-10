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"حماية المستهلك" يدشن "قافلة المحافظات" لحل مشاكل المواطنين

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حماية المستهلك
حماية المستهلك

متابعات حنان حمدتو

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دشن جهاز حماية المستهلك اليوم مبادرة تحت مسمى "قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين"، التي ستجوب كل محافظات الجمهورية، وتستهدف حل شكاوى المستهلكين، وتخصيص رقم الواتس آب "قافلة المحافظات 01030000602" لتلقى الشكاوى.

وقال الجهاز فى بيان له ان القافلة بدأت من محافظة سوهاج اليوم بالموقع المجهز بمقر الحديقة المتحفية أمام مبنى محافظة سوهاج بمشاركة العاملين بالجهاز، وممثلي كل الشركات والكيانات المعنية بالمنظومة الاستهلاكية "سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات "مياه، غاز، كهرباء، اتصالات" بالإضافة للمشكلات المتعلقة ببطاقات التموين.

جدير بالذكر ان اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز أكد أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج في إطار التعاون وتم الإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع المحافظ ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ودور العبادة وعلى المواقع الإلكترونية.

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