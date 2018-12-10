تأجيل معارضة الزيات وقنديل وآخرين لـ 18 ديسمبر

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كتاب

دار

همسة

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكرى، نظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين، لجلسة 18 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين  على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء".

وكانت المحكمة قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادي الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات فى قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا.


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