الملا: قطاع البترول من المصادر التقدمية الأساسية للدولة المصرية

10 ديسمبر 2018 - 11:28 ص

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع المواد البترولية أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الخطط التقدمية للدولة ومحركًا دافعًا في جهود بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وأضاف الملا خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة اليوم الإثنين، بمقر المؤسسة، أن المؤتمر يشمل كوكبة لتبادل الخبرات والآراء لتحقيق معدلات نمو أعلى تصل عوائده إلى جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة وتفهم ومساندة شعبية قوية واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات.

وأكد خلال كلمته أن الذي حققته مصر شهدت له كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ببدءا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية والتي تناغمت تقاريرها مع الخطوات والاصلاحات العملية التي اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملية المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي والتعامل مع التحديات التي كان يعاني منها.

وأضاف وزير البترول أن الدولة كثفت جهودها لتفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة زيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحديث البنية التشريعية في مصر وتعديل التشريعات القائمة ومواجهة البيروقراطية وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين ومنح حوافز للقطاع الخاص وفتح أسواق مجالات جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، أولها قانون تحرير سوق الغاز كخطوة أولى من خطوات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز نظرًا لما تملكه من إمكانيات تؤهلها لذلك.

وأضاف الوزير أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب رؤية جديدة للاقتصاد المصري، ولا شك أن الطاقة تمثل أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن تحقيق أمن الطاقة يعتمد على تنويع مزيج الطاقة وقد كان لمعطيات الاستقرار الأمني والسياسي والتشريعي والاقتصادي الذي يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول والمبادرات العملية التي قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار بالغ الأثر على صناعة البترول.

وتابع الوزير: على مدار العامين الماضيين، عمل قطاع البترول باستراتيجية جديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، فقد بدأنا تنفيذ برنامج طموح لتظوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

وأطلقت مؤسسة الأهرام صباح اليوم مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة بعنوان " مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعندية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ومثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.