تأخر 4 رحلات جوية عن الإقلاع بمطار القاهرة

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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات  التى تحجب بين امكانية الوصول لتلك الرحلات، فضلاً عن وجود بعض المشاكل فى الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى مدينة فرانكفورت، ورحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة الخطوط الفرنسية رقم 567 المتجهة إلى باريس.

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