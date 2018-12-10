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تعليق رجل أعمال شهير على اتهامه بالشذوذ مع ابنته

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حديد
حديد ونجلتيه

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علق رجل الأعمال الفلسطيني، محمد حديد، على انتشار شائعة اتهامه بالشذوذ الجنسي بعد صورة له مع ابنته عارضة الأزياء بيلا حديد، لافتًا إلى أن الصورة يعبر بها عن حبه لها وعن علاقة الأبوة التي تربطه بإبنتيْه النجمتيْن "بيلا وجيجي"، وبأنه يعاملهما كصديق لا كأب يضع على رقبتهما السيف ويأمرهما.

أحدهم استفز محمد حديد بعد أن كتب تعليقًا جارحًا مؤكدًا أن علاقته بابنته بيلا تتعدى علاقة الأب وفيها الكثير من الغموض والإثارة إشارة منه إلى أن هناك علاقة غير سوية بينهما وكأنه يمارس الجنس معها.

محمد حديد لم يتجاهل هذا التعليق وردّ عليه بغضب: أنت مثير للاشمئزاز ووقح وقليل الأدب، أنت لا تستحق الرد لأنك إنسان مثير للشفقة، كف عن متابعة صفحاتنا.. ويرجى إلغاء متابعتي وإلا سأطالب بحظر صفحتك عن وسائل التواصل الإجتماعي.

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