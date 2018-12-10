السر وراء استهداف إسرائيل سيقان الفلسطينيين

10 ديسمبر 2018 - 11:16 ص

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن السبب وراء استهداف جنود الجيش الإسرائيلي سيقان الفلسطينيين، بإطلاق النيران على الأطراف السفلية للمتظاهرين في غزة، وذلك منذ بدء تظاهرات العودة المناهضة للحصار الإسرائيلي المتواصل لغزة في مارس الماضي.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن القوات الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود المضطربة مع قطاع غزة أطلقت نيران على المتظاهرين الفلسطينيين الذين كانوا يلقون الحجارة منذ بدء المظاهرات ضد الحصار الإسرائيلي الطويل الأمد على غزة في مارس الماضي.

وأضافت: "لثمانية أشهر، استهدف القناصة الإسرائيليون جزءًا واحدًا من الجسم أكثر من أي جزء آخر، وهو الساقين".

ويقول جيش الاحتلال إنه بذلك يرد على "اعتداءات الفلسطينيين" الأسبوعية على حدوده بالحجارة والقنابل اليدوية والقنابل الحارقة، وزعم أنه يفتح النار كملاذ أخير، معتبرًا أن إطلاق النار على الأطراف السفلى نوع من ضبط النفس.

ومع ذلك، قتل 175 فلسطينيا حتى الموت، ووصل عدد الجرحى والمصابين لنسب هائلة، وفقا لإحصائية حديثة نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة فإن 6392 أو نحو 60% على الأقل من بين 10 آلاف و511 متظاهرًا تلقوا العلاج في المستشفيات والعيادات الميدانية أصيبوا في أطرافهم السفلى.

وأوضحت الوزارة أن 5884 على الأقل من المصابين تعرضوا للضرب بالذخيرة الحية، بينما تعرض آخرون للضرب بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكثيرًا ما يشاهد المصابون وهم يتلقون العلاج في عيادة تديرها منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية -مقرها باريس- في مدينة غزة، حيث التقط مصور وكالة "أسوشيتيد برس" صورًا لبعضهم.

واعترف بعض من قام بتصويره بإلقاء الحجارة على الجنود الإسرائيليين أثناء المظاهرات، وقال أحدهم إنه ألقي قنابل حارقة، لكن آخرين قالوا إنهم كانوا متفرجين سلميين.

وقالت جماعات حقوق الإنسان الدولية إن قواعد إطلاق الجيش للنيران غير قانونية لأنهم يسمحون باستخدام القوة المميتة في مواقف لا تكون فيها حياة الجنود في خطر مباشر.

وعقبت الصحيفة أن تصاعد العنف من قوات الاحتلال ترك علامة بارزة على غزة ستبقى على الأرجح لعقود قادمة، ومن الشائع الآن رؤية شبان يمشون في شوارع مستندون على عكازات، والبعض الآخر يضع المسامير والشرائح الطبية في ساقيه.

من جانبه، رفض ممثل قوات الدفاع الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، الانتقادات الدولية التي تقول إن رد إسرائيل كان مفرطًا، بدلا من ذلك، قال إن "إطلاق النار على ساقي المتظاهرين الفلسطينيين كان علامة على ضبط النفس".

في المقابل، أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود"،هذا الشهر إن "غالبية المرضى الذين عولجوا بها وعددهم 3117 أصيبوا بالرصاص في الساقين وسيحتاج العديد منهم إلى جراحة متابعة وعلاج طبيعي وإعادة تأهيل".

وقالت منظمة الإغاثة :"هذه جروح معقدة وخطيرة ولا يتم الشفاء منها بسهولة، وعواقبها، ستكون عجزًا مدى الحياة بالنسبة للكثيرين، وإذا لم يتم علاج العدوى يمكن أن تكون النتائج البتر أو حتى الموت".

وتقول وزارة الصحة في غزة إنها أجرت 94 عملية بتر منذ بدء الاحتجاجات، 82 من هذه الجراحات كانت للأطراف السفلى.

ومنذ الذكرى السنوية الثانية والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، الموافق 30 مارس 2018، بدأ الفلسطينيون تنظيم تظاهرات سلمية على حدود القطاع مع إسرائيل تحت شعار "مسيرة العودة الكبرى".