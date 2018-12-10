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بعد القطيعة الإقليمية له.. ماذا قال الأسد عن سلطنة عمان؟

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بشار الأسد
بشار الأسد

وكالات- الدويني فولي

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أمريكا

مطار القاهرة

وزير الامن الداخلى

قال الرئيس السوري بشار الأسد، أن سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها ببلاده طيلة الأحداث، لأن لديها فهما أعمق لما يحدث في سوريا، ولأبعاد الحرب الدولية ضدها.

وفي معرض تقييمه للعلاقات المتواصلة مع سلطنة عمان، سجّل الأسد أن مسقط كما فعلت مع إيران بداية الثمانينيات، ومع العراق مطلع الألفية الجديدة لم "تقطع أيضا علاقاتها مع سوريا خلال أحداث السنوات السبع الماضية، رغم القطيعة العربية والإقليمية والدولية، لأن لدى السلطنة فهما أعمق لما يحدث في سوريا وأبعاد الحرب الدولية التي شنت عليها، وما تعرضت له دمشق من أصناف التنظيمات والمسلحين، لذلك فهي تنتهج تعاطيا ثابتا لم يتغير وأداء تكتيكيا في الممارسة السياسية لأسباب عدة ولديها استقرار في هذه الرؤية، بعكس بعض السياسات التي تذهب إلى مسارات بعيدة عن الواقعية".

وفي سياق آخر، شدد الرئيس السوري على أن الحرب ضد بلاده لم تبدأ عام 2011، بل "قبل 20 عاما"، لافتا في هذا الصعيد إلى تأثير وسائل الاتصال الاجتماعي "التي بلغت ذروتها مع مطلع الألفية والتي استغلت ضدنا كعرب، ومن خلالها تم تكييف الكثير من الانطباعات والأفكار وبناء الانطباعات المسبقة".

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