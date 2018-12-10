5 خطوات للحصول على موافقة تشييد مشروع خدمى صغير

10 ديسمبر 2018 - 11:06 ص

حدد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 5 مطالب شريطة الحصول على موافقة لانشاء مشروع صغير لأى مواطن يرغب فى ذلك، مؤكدًا أن مشروعية المشروع المراد تنفيذه تحدث عن طريق اهتمام الجهاز جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

ثانيًا: اشتراطات شخصية: والتى تشترط تحديد السن: أكبر من 21 عامًا، كامل الأهلية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.

ثالثًا: الضمانات المطلوبة: حسن السمعة والجدية، وضامن شخصي حسن السمعة.

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات وهو أن يتم الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية واسترشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية:

بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.