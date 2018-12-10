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الإسكان:

360 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمشروع دار مصر بالشروق

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دار مصر
دار مصر

متابعات حنان حمدتو

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أعلن المهندس كمال بهجت ، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن هناك 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق فى بيان له ان هناك 240 وحدة سكنية (10 عمارات، أرقام: 7 – 9 – 16 – 17 – 21 – 29 – 49 – 50 – 108 – 112) بالمرحلة الأولى، جاهزة للتسليم، موضحاً أنه سبق للجهاز البدء فى تسليم 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وأضاف  الشربينى أن هناك أيضًا 120 وحدة سكنية (5 عمارات، أرقام: 13 – 14 – 20 – 27 – 28) بالمرحلة الثانية، جاهزة للتسليم من يوم 16/12/2018، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لاتخاذ الإجراءات المُتبعة نحو تسليم الوحدات لحاجزيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح  أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

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