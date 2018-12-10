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شاكر:

7600 متر من الأراضى غير المستغلة لإقامة محطات توليد كهرباء

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شاكر

متابعات حنان حمدتو

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع المؤسسات الدولية المشاركة فى موتمر أفريقيا المقام بشرم الشيخ، أشادت بما حققته مصر من إنجازات فى مجال الطاقة خلال فترة قصيرة.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الثانى للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، أنه تم تخصيص 7600 متر من الأراضى غير المستغلة لإقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمكنت لأول مرة من إنهاء محطة المحولات الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية ببنبان قبل انتهاء المحطة نفسها.

وأشار إلى أن إضافة كلمة "الطاقة المتجددة" لوزارة الكهرباء، دليل على اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.


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