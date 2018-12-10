طليقة "فلوكس" تعلق على صورته.. وهنا شيحة ترد

محمد الخرو
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بنجله سيف، وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الصورة قائلا: حبيب قلبي.
كانت المفاجأة في تعليق طليقته "رابيا" على الصورة بقولها: "حبيب قلب مامته، ربّنا يحمهولي ويحفظك ليه يا أحمد، وعقب عليها "فلوكس" قائلا: "ويحفظك ليه".
وفاجأت هنا شيحة الجمهور، بردها عليهما حيث قالت: "إنتِ أم جميلة ومحترمة ومربيّة سيف تربية جميلة، ربنا يحفظه لينا ويخلّيه سند لأولادنا".
بينما ردت طليقة "فلوكس" على تعليق هنا، قائلة: "أبو سيف جميل ومحترم، وهنا حبيبتي وصديقتي وجميلة من جوة وبرة، ربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة، وأولادنا يتربوا مع بعض وعلاقتنا ديّه تنشر الطاقة الإيجابية، ربنا يخلينا لبعض سند وعزوة".
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