طليقة "فلوكس" تعلق على صورته.. وهنا شيحة ترد

10 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بنجله سيف، وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الصورة قائلا: حبيب قلبي.

كانت المفاجأة في تعليق طليقته "رابيا" على الصورة بقولها: "حبيب قلب مامته، ربّنا يحمهولي ويحفظك ليه يا أحمد، وعقب عليها "فلوكس" قائلا: "ويحفظك ليه".

وفاجأت هنا شيحة الجمهور، بردها عليهما حيث قالت: "إنتِ أم جميلة ومحترمة ومربيّة سيف تربية جميلة، ربنا يحفظه لينا ويخلّيه سند لأولادنا".

بينما ردت طليقة "فلوكس" على تعليق هنا، قائلة: "أبو سيف جميل ومحترم، وهنا حبيبتي وصديقتي وجميلة من جوة وبرة، ربنا يسعدهم ونفضل عيلة واحدة، وأولادنا يتربوا مع بعض وعلاقتنا ديّه تنشر الطاقة الإيجابية، ربنا يخلينا لبعض سند وعزوة".