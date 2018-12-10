توقف حركة القطارات في ألمانيا

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 أكدت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن جميع خطوط القطارات الرئيسية توقفت صباح اليوم الإثنين؛ إثر بدء إضراب العمال عن العمل على مستوى البلاد لمدة أربع ساعات؛ لزيادة الضغوط في خلاف بشأن الأجور.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية في تصريحات -حسبما أفادت قناة العربية الحدث الإخبارية، إن " القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب".

جدير بالذكر أن جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد -الذين يطالبون برفع رواتب 160 ألف موظف بنسبة 7,5 %- انتهت سابقًا من دون اتفاق.

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