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أول تعليق لـ"لمجرد" بعد إطلاق سراحه

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لمجرد
لمجرد

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انستجرام

السلطات الفرنسية

اغتصاب

سعد لمجرد

خرج الفنان المغربي سعد لمجرد في أول ظهر له بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات الفرنسية من خلال مشاركته صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، شكر فيها من دعمه في محنته الأخيرة.

وقال "لمجرد" في تغريدة له علي صورته: "الحمد لله رب العالمين.. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد والركراكي، الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة".

ووعد لمجرد محبيّه في المنشور أنه سيزوال عمله الفني وسيطرح كليباً جديدًا مساء يوم 17 ديسمبر الجاري، بعنوان "بدك إيه".

يذكر أن سعد لمجرد، كان قد خرج مؤخرًا من السجن في فرنسا للمرة الثانية بعد اعتقاله بقضية اغتصاب جديدة.

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