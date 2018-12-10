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زايد:

فحص مليون مواطن حتى اليوم التاسع بالمرحلة الثانية بمبادرة فيروس C

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المبادرة
المبادرة

وكالات- حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم  فحص 3 ملايين مواطن حتى ظهر اليوم التاسع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأضافت زايد فى بيان لها أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 15 مليونا و88 ألف مواطن، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص 165 ألفًا و594 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف “مجاهد” أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالاً بإجمالى تردد 35 ألفًا و20 طالبًا، وأسيوط 32 الف و206 طلاب، والبحيرة 30 ألفًا و 70 طلاب، والقليوبية 24 ألفا و514 طالبا، والفيوم 19 ألفا و159 طالب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019.

وأوضح “مجاهد”، أن هناك 3 ملايين مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية” وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليونا و30 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ409 آلاف و150 مواطنًا، ثم المنوفية بـ359 ألف و247 مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ291 ألفًا و747 مواطنًا ثم بني سويف بـ259 ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ185 ألفًا و510 مواطنين.

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