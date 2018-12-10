كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

10 ديسمبر 2018 - 10:23 ص

تشهد الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور، لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان كثافات مرورية متقطعة في حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق مصر - الإسكندرية الزراعي.

وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه البساتين وزهراء المعادي وفي الاتجاه العكسي ظهر انسياب محدود في الحركة المرورية، وشهد شارعا فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

وظهرت كثافات مرورية في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا وكثافات مرورية بشوارع الهرم وصولاً إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصرالدين ونزلة جامعة القاهرة.

كما ظهرت كثافات عالية بشارع فيصل من الطالبية وصولا إلى مطلع كوبري فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة بسبب أعمال كوبرى الجيزة المعدني، وكذلك الأمر في شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة.