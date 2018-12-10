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اليوم.. استئناف المطربة بوسى على حبسها 9 سنوات

قضايا وحوادث

رفع جلسة معارضة المطربة بوسى على حبسها
رفع جلسة معارضة المطربة بوسى على حبسها

شيماء السيد

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تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، حكمها فى الاستئناف المقدم من المطربة بوسى على حكم حبسها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح مطلقها.

كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية أقامها ضدها مطلقها.

يذكر أن محكمة جنح الهرم عاقبت بوسى، غيابيًا بالحبس 6 سنوات والكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، فى القضيتين رقمى 21034 لسنة 2015، و20353 لسنة 2015 والمقامتان من مطلقها وليد محمد عاشور، واستأنفت المطربة على حبسها فى القضيتين.

 

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