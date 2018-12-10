شلل مرورى فى مدينة نصر.. والسبب كسر ماسورة

10 ديسمبر 2018 - 10:19 ص

تسبب كسر ماسورتى مياه بميدان هشام بركات بمدينة نصر، وبالقرب من قسم ثانٍ فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور فيما انتقلت 5 سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بميدان هشام بركات وبالقرب من قسم ثانٍ مدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.