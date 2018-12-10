  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:07 م
بحث متقدم
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

محمد معيط وزير المالية

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

آثار تعذيب على جسد أحد السجناء

حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

خاشقجي

تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

مجلس النواب

البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال التجارية

ميدو

«ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

الرئيس السيسي

«السيسي»: مصر عادت إلى دورها المؤثر في أفريقيا

مران الاهلى

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

الشماغات الحمر

عدوى السترات الصفراء تصيب دولة عربية

شلل مرورى فى مدينة نصر.. والسبب كسر ماسورة

قضايا وحوادث

المرور
المرور

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة
#

حريق هائل داخل شقة فى مدينة نصر

#

كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه بشارع 77 بالمعادي

#

السيطرة على حريق داخل مخزن في مدينة نصر

#

انفجار ماسورة مياه تشل حركة "مدينة نصر"

تسبب كسر ماسورتى مياه بميدان هشام بركات بمدينة نصر، وبالقرب من قسم ثانٍ فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور فيما انتقلت 5 سيارات شفط لسحب المياه للمتراكمة بالطريق.

 تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بميدان هشام بركات وبالقرب من قسم ثانٍ مدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة وعلى الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019
» الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
» تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح
» الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع
» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة
» ناشطة إيزيدية وطبيب كونغولي يتسلمان جائزة نوبل للسلام
» المقاولون العرب يتخطى بتروجت بثلاثية
» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال