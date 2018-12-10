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شاهد.. اشتباكات بين الشرطة ومشجعى "ريفربليت"

الرياضة

اشتباكات
جانب من الاشتباكات

وكالات- محمد الخرو

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وقعت ليلة أمش أعمال شغب بين الشرطة الأرجنتينية ومشجعي فريق ريفربليت والذي حصد كأس ليبرتادوريس بعد تغلبه علي فريق بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اياب المباراة النهائية.

وأبرزت وسائل الاعلام، أعمال العنف بين المشجعين وقوات الأمن في شوارع الأرجنتين خلال الاحتفال، وتقدم داريو بينيديتو لبوكا جونيورز بالدقيقة 44، ورد منافسه بثلاثية سجلها لوكاس براتو وخوان كينتيروس وجونزالو مارتينيز بالدقائق 68 و109 و121، لينتزع ريفر اللقب بعد مباراة ماراثونية مثيرة امتدت أكثر من 120 دقيقة.

ورفع ريفر بليت الكأس للمرة الرابعة في تاريخه، بينما خسر غريمه التقليدى كلاسيكو القرن، ليسقط في النهائي للمرة الخامسة، مقابل 6 ألقاب حققها، وفقا لـ"رويترز".

وشهد الشوط الأول عمليات كر وفر بين لاعبي الفريقين، إلا أن كفة بوكا جونيورز كانت الأرجح، والأخطر على المرمى، حيث أضاع بابلو بيريز فرصتين خطيرتين، كما لعب الجناح الأيمن سيباستيان فيا كرة عرضية أبعدها فرانكو أرمانى حارس مرمى ريفر بليت بصعوبة بالغة.

أما ريفر بليت فلم يكن فعالا على المرمى، حيث هدد منافسه بتسديدتين طائشتين من إكسيكيل بالاسيوس وإيجناسيو فرنانديز، كما ارتكب إستيبان أندرادا حارس بوكا جونيورز خطأ فادحا في تشتيت الكرة، إلا أن الأمور مرت بسلام.
شاهد..






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