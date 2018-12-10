بتروجت الجريح يواجه «ذئاب الجبل»

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مقاولون عرب

يواجه فريق المقاولون العرب، نظيره بتروجت فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم على استاد المقاولون بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويحرص عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، على مواصلة سلسلة النتائج الجيدة مع فريقه من تولى المسئولية، فيما يأمل مؤمن سليمان مدرب بتروجت فى تضميد الجراح بعد السقوط أمام الأهلى بتحقيق فوز غالٍ.

المقاولون العرب يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، وما زال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

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