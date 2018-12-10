"بيراميدز" يبحث عبور "الحدود" نحو صدارة الدورى

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حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى
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تدريبات

الحرس

المصرى

طارق العشرى

فنية

يحل فريق حرس الحدود ضيفًا ثقيلاً، على نظيره بيراميدز مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز لمواصلة الزحف نحو القمة بخطف نقاط المباراة فيما يحاول طارق العشرى المدير الفنى للحرس استمرار النتائج المتميزة مع الفريق السكندرى منذ توليه المسئولية.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يحتل الحرس المركز التاسع.

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