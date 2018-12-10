شاهد.. عمرو أديب يتبرع بـ1000 بطانية علي الهواء

إيمان هاني
تبرع الإعلامي عمرو أديب، بـ"ألف بطانية " لصالح الحملة التي أطلقها منذ قليل " مصر الدفيانة ".
وقال " أديب" من خلال برنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر" ، :" بيجلي رسالة كل سنة وانت هتعمل ايه، ألف بطانية مني من النوع المحترم ، ديه أقل حاجه أقدر اعملها ".
وطالب " أديب" ، زملائه الإعلاميين و كافة المواقع الإخبارية بضرورة تبني تلك الحملة من أجل المواطنين الفقراء الذين لا يملكون ثمن " بطانية".
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