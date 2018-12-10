شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

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كمال ثابت عبدالمجيد أقدم سجين في مصر
ارشيفية

إيمان هاني

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روي كمال ثابت عبد المجيد أقدم سجين في مصر في أول ظهور إعلامي له، تفاصيل دخوله السجن عام 1970.

وقال "عبدالمجيد" خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، إنه دخل السجن أول مرة بتهمة الشروع في قتل عمه.

وأضاف "عبد المجيد"، أنه تم الحكم عليه بالمؤبد، لافتا إلى أنه وهو في السجن شاهد قاتل والده فقتله أمام مسجد سجن "طره" مستخدمًا معلقة قام بسنها حتي أصبحت سلاحًا.

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