  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:08 م
بحث متقدم
وكالة الانباء الفلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم وكالة الأنباء الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

محمد معيط وزير المالية

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

آثار تعذيب على جسد أحد السجناء

حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

خاشقجي

تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

ميدو

«ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

الرئيس السيسي

«السيسي»: مصر عادت إلى دورها المؤثر في أفريقيا

مران الاهلى

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

مجلس النواب

البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال التجارية

قصص مثيرة جمعت "الشعراوي" بأشهر الفنانين

الصفحة الأخيرة

الشعراوي
الشعراوي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد .. عدلي القيعي يحرج عمرو أديب باقتراح صادم

#

«إبراهيم عيسي» لإمام مسجد الجمعة: «اخرس»

#

أول رد من وائل جمعة على الهجوم عليه بقناة الأهلى

#

هكذا تنبأ جميل راتب بما سيحدث في جنازته

ما لا يعرفه الكثيرون أن الشيخ محمد متولي الشعراوي جمعته الكثير من الحكايات الغريبة والعجيبة مع الفنانين، بل كان السبب في اعتزال الكثير منهم.

وأول هؤلاء الفنانين هو الممثل "حسن يوسف" الذي قال في تصريحات تليفزيونية إنه كان يجلس عند قدمي الشعراوي.

وأضاف: "كنت أدعوه (سيدي)، وذات يوم جلست معه وسألته: (هل الفن حرام أم حلال)؟ .. فأحضر الشيخ الجليل كوبًا فارغًا وقال لي: (هذا الكوب فارغ .. لو وضعت به شاي فهو حلال ولو وضعت به خمر فهو حرام.. الفن هو الوعاء وحرمانيته تعتمد على ما تقدمه داخل الوعاء)".

وتابع: "الشعراوي بعدها طلب مني العودة للتمثيل لكي أقدم الكلمة الطيبة وأرد على مسرحية (مدرسة المشاغبين) التي كان يراها أفسدت الشباب".

أما نادر - نجل الفنان الشهير عماد حمدي - أكد أن والده أدمن شرب الخمور بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن.. مضيفًا: "فقد والدي بصره في أواخر أيامه ولما علم الشعراوي بما حل بوالدي أتى إلى زيارته".

فيما قال الماكيير محمد عشوب إن صداقة من نوع خاص نشأت بين "تحية كاريوكا" والشيخ "الشعراوي"، مؤكدًا أن "فايز حلاوة" - زوج تحية كاريوكا السابق - استولى على شقتها عقب الزواج منها وأقيمت دعوى قضائية لاسترداد الشقة لكن "تحية" رفضت الحضور.

وأضاف: "استغرب الشعراوي جدًا من هذا التصرف فسأل تحية كاريوكا عن أسباب تصرفها فقالت له: ("يا مولانا، فايز راجل متجوز وعنده بنت ومعندوش شقة، هياخدهم ويروح بيهم فين، هو هيتبهدل، وأنا خلاص كبرت ولا أقدر أنضف الشقة ولا أصرف عليها، والشقة اللي أنا قاعدة فيها كويسة)".. ليرد عليها "الشعراوي" قائلًا: "بدأت أغير منكِ يا تحية، وبدأت قصور كثيرة تُبنى لك في الجنة".

لكن قصة أخرى جمعت "الشعراوي" مع "تحية كاريوكا"، حين وجدت "تحية" فتاة صغيرة بلا أهل عند باب شقتها، فأخذتها وذهبت بها للشعراوي الذي قال لها : "ربيها وسوف تأخذ بيدك للجنة"، وبالفعل نفذت "تحية" وصية الشعراوي و أخذت الفتاة، وأوصت أن تظل مع "فيفي عبده" عند وفاتها.

أما علاقة "الشعراوي" بالفنانة "مريم فخر الدين" فلم تختلف كثيرًا حيث لم تكن تستطيع الصلاة ولا تعرف أحكامها بسبب تربيتها من أمها التي كانت مسيحية، ولما قابلها الشعراوي وجدها لا تصلي أبدًا فنصحها بضرورة الصلاة حتى ولو لم تكن حافظة لكل أحكامها.

علاقة الفنانة "شادية" بالشيخ الشعراوي أتت بصدفة غريبة، حيث كانت "شادية" تؤدي مناسك العمرة رفقة الشاعرة علية الجعار، حيث رأت الشعراوي بمكة المكرمة وعرفته على نفسها ، وطلبت منه أن يدعو لها بالهداية والغفران فقال لها: "إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

بعدها أدت أغنية في مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوقفت عن الفن واعتزلته تمامًا وتقربت من الشعراوي الذي نصحها ببناء دار للأيتام.

الفنانة عفاف شعيب أكدت أنها لم تعتزل الفن في أي فترة من فترات حياتها وإنما ابتدعت فترة لمراجعة النفس ووقتها أذن لها الشعراوي بالتمثيل ، قائلًا: "هناك أشياء كثيرة ممنوعة مثل النوم على السرير".. وكذا الفنانة "ياسمين الخيام" التي أكدت أن الشعراوي كان وليًا من أولياء الله وله يد كبرى في اعتزالها الفن.

بينما قالت الفنانة المعتزلة سهير البابلي في لقاء لها على قناة نايل سينما إن الشيخ الشعراوي قال لها: "انتي شيختنا.. إنتي سبتي حاجة لله إنما احنا اتعلمنا في الكتاب نبقي مشايخ، إنتي مثل الملكة اليزابيث لو تركت عرشها" وأضافت أن الشيخ الشعراوي لا يمكن أن يتكرر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019
» الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
» تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح
» الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع
» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة
» ناشطة إيزيدية وطبيب كونغولي يتسلمان جائزة نوبل للسلام
» المقاولون العرب يتخطى بتروجت بثلاثية
» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال