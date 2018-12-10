طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة

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الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 10 ديسمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 08 19

سيوة 09 20

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 21

السويس 14 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 13 21

نخل 04 18

نويبع 16 22

طابا 13 21

كاترين 03 13

الطور 12 22

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 15 23

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 19

بني سويف 12 19

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 08 20

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 22


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