  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:08 ص
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

أحمد مجدي

سر شعور لاعب الأهلي بالذنب واعتذاره الشديد لأحمد مجدي

أرشيفية

أغرب ما قالته السيدة المنتحرة أمام المترو قبل قتل نفسها

بو جلبان

بوجلبان: الأهلي يجهز لمفاجأة كبرى لكنه يخدع الإعلام

ريهام سعيد

شاهد .. ماذا قالت "ريهام سعيد" عن صورة "صلاح" عاري الجذع؟

شوبير

شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ غير سار عن المدرب الجديد

رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

تعرف على النهاية السوداء للسائق الذي اغتصب سورية بالمقطم

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة فيديو هرم خوفو

#

الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادًا للوصل

#

الطاقة الدولية: سوق النفط تواجه فائضًا في المعروض 2019

#

رسالة حادة من إسماعيل حول التعتيم الإعلامى على ضحايا دير المنيا

الاغتصاب

السائق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بالإعدام شنقا على سائق اغتصب سيدة سورية بعدما اصطحبها لمنزله بالقوة وعاشرها كرها عنها.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى مفتى الجمهورية، لاخذ رأيه والذى أيد حكم الإعدام.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يدعى سيد محمد موسى، خطف المجني عليها بطريق الإكراه المادي الواقع عليها، وذلك بأن أشهر في مواجهتها سلاحا أبيض «سكين»، بحوزته شالا بذلك مقاومتها واصطحبها عنوة إلى المنزل بمكان ناء بمنطقة «مساكن أطلس».

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي أن أشهر في وجهها سلاحا أبيض، غير مرخص ودون مسوغ قانوني، وأتبع ذلك بتقييدها بكلتا يديه، وسرق الهاتفين المحمولين ومبلغا نقديا كان بحوزة المجني عليها «إيمان. ع».

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها «إ . ع»، 23 عاما، سورية الجنسية، ربة منزل، بأنها حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة متوجهة إلى منطقة مدينة نصر، فوجئت بسائق السيارة يغير مسار طريقه، معللا ذلك بازدحام الطريق والمرور والدخول بها لمنطقة المقطم بإحدى الحارات بالمنطقة، وفي انتظاره لشخص آخر وأشهر المتهم في وجهها سلاحا أبيض «سكين»، واصطحبها إلى مسكنه وأجبرها على خلع ملابسها، وشل مقاومتها، ثم تعدى عليها جنسيا لمدة ساعة كاملة، وعقب انتهائه أجبر صديقه على التعدي عليها أمامه، إلا أن الأخير لم يتمكن من فعل ذلك واستغلت غياب المتهم وتكليف صديقه بإخراجها، وقامت بالفرار والإبلاغ عن الواقعة.

 تم ضبط المتهم الثاني سلامة محمد، الذي أنكر ارتكابه الواقعة، وأكد رفضه للتعدي عليها. 

واستمعت النيابة إلى أقوال محمد بهاء الدين، ضابط مباحث بقسم شرطة المقطم، الذي أكد حضور المجني عليها للإبلاغ عن الواقعة، وأرشدته إلى محل الواقعة، وتمكن من ضبط المتهم والذي أكد أقوال المجني عليها، وأكد ارتكابه الواقعة.

وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها العثور على آثار معاشرة المتهم للمجني عليها على مفروشات غرفة النوم، البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها متطابق مع المتهم.

كما تم معاينة مسرح الجريمة وتبين مطابقته لرواية المجني عليها،ة حيث تبين أن العقار مكون من خمس طوابق، وكانت شقة المتهم في الطابق الرابع فوق الأرضي في مواجهة السلم، وتكوين الشقة من الداخل تهشم الزجاج المتواجد في غرفة النوم مثل رواية السيدة، وعلى أثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الفنان الشاب أحمد السيد بعد صراع مع المرض
» أول تعليق لفنان شهير بعد الإفراج عنه في تهمة الاغتصاب؟
» تعرف على النهاية السوداء للسائق الذي اغتصب سورية بالمقطم
» السر وراء انتحار فتاة "دار السلام" أمام المترو
» يقتل زوجته وابنته لأغرب سبب ممكن بالإسكندرية
» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال