» تعرف على النهاية السوداء للسائق الذي اغتصب سورية بالمقطم

10 ديسمبر 2018 - 07:34 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين بالإعدام شنقا على سائق اغتصب سيدة سورية بعدما اصطحبها لمنزله بالقوة وعاشرها كرها عنها.



وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى مفتى الجمهورية، لاخذ رأيه والذى أيد حكم الإعدام.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يدعى سيد محمد موسى، خطف المجني عليها بطريق الإكراه المادي الواقع عليها، وذلك بأن أشهر في مواجهتها سلاحا أبيض «سكين»، بحوزته شالا بذلك مقاومتها واصطحبها عنوة إلى المنزل بمكان ناء بمنطقة «مساكن أطلس».



وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي أن أشهر في وجهها سلاحا أبيض، غير مرخص ودون مسوغ قانوني، وأتبع ذلك بتقييدها بكلتا يديه، وسرق الهاتفين المحمولين ومبلغا نقديا كان بحوزة المجني عليها «إيمان. ع».



واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها «إ . ع»، 23 عاما، سورية الجنسية، ربة منزل، بأنها حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة متوجهة إلى منطقة مدينة نصر، فوجئت بسائق السيارة يغير مسار طريقه، معللا ذلك بازدحام الطريق والمرور والدخول بها لمنطقة المقطم بإحدى الحارات بالمنطقة، وفي انتظاره لشخص آخر وأشهر المتهم في وجهها سلاحا أبيض «سكين»، واصطحبها إلى مسكنه وأجبرها على خلع ملابسها، وشل مقاومتها، ثم تعدى عليها جنسيا لمدة ساعة كاملة، وعقب انتهائه أجبر صديقه على التعدي عليها أمامه، إلا أن الأخير لم يتمكن من فعل ذلك واستغلت غياب المتهم وتكليف صديقه بإخراجها، وقامت بالفرار والإبلاغ عن الواقعة.



تم ضبط المتهم الثاني سلامة محمد، الذي أنكر ارتكابه الواقعة، وأكد رفضه للتعدي عليها.



واستمعت النيابة إلى أقوال محمد بهاء الدين، ضابط مباحث بقسم شرطة المقطم، الذي أكد حضور المجني عليها للإبلاغ عن الواقعة، وأرشدته إلى محل الواقعة، وتمكن من ضبط المتهم والذي أكد أقوال المجني عليها، وأكد ارتكابه الواقعة.



وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها العثور على آثار معاشرة المتهم للمجني عليها على مفروشات غرفة النوم، البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها متطابق مع المتهم.



كما تم معاينة مسرح الجريمة وتبين مطابقته لرواية المجني عليها،ة حيث تبين أن العقار مكون من خمس طوابق، وكانت شقة المتهم في الطابق الرابع فوق الأرضي في مواجهة السلم، وتكوين الشقة من الداخل تهشم الزجاج المتواجد في غرفة النوم مثل رواية السيدة، وعلى أثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.

