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السر وراء انتحار فتاة "دار السلام" أمام المترو

قضايا وحوادث

فتاة دار السلام
فتاة دار السلام

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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انتحار فتاة بمادة سامة في دارالسلام

فتاة دار السلام

كشفت التحقيقات الأولية أسباب انتحار الفتاة التي ألقت نفسها أمام محطة مترو دار السلام ، مؤكدة أنها كانت تمر بمشاكل نفسية.

وكشف الفحص، أثناء دخول القطار رقم 213 محطة مترو دار السلام في اتجاه المرج فوجئ قائد القطار بإحدى السيدات بإلقاء نفسها أمام القطار مما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.

وانتقل أفراد شرطة النقل والمواصلات والعاملون بالمحطة إلى مكان الحادث، وعلى الفور تم تشغيل السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام وانتظام حركة القطارات بالاتجاهين.

كانت غرفة عمليات النقل والمواصلات تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية، المعنية لتأمين المحطة، بإلقاء فتاة نفسها أمام القطار، وتوقفت حركة القطارات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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