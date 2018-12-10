شاهد .. ماذا قالت "ريهام سعيد" عن صورة "صلاح" عاري الجذع؟

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محمد صلاح

ريهام سعيد

أشادت الإعلامية ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا" - بعضلات بطن نجمنا المصري محمد صلاح .

وقالت خلال برنامجها المذاع على قناة "الحياة" : "شوفتوا صورة محمد صلاح وهو متصور بدون تيشيرت وعضلات بطنه مقسمة؟ .. ياريت تدوروا لنا على الصورة دي يا جماعة .. ماشي تمام دة جيم .. إن الواحد يبقى رفيّع ومقسم جسمه .. لكن اللي تلاقيه نافخ دة وأول ما تلاقي عرق ضارب في دراعه تعرف على طول إنه بيحقن موضعي ".

وأضافت: "الحقن دي بتعصب جدًا لأنك لو مبتتمرنش بنفس القدر من الطاقة اللي بتديهالك الحاجات دي فبيبقى عندك كمية غضب وعصبية شديدة من جواه".

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