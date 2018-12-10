» يقتل زوجته وابنته لأغرب سبب ممكن بالإسكندرية

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يقتل زوجته

حب الامتلاك

عرضت الإعلامية ريهام سعيد لقاءً مع أسرة "دهب" التي قتلها زوجها محمد في محافظة الإسكندرية بسبب غيرته الشديدة.

وقالت الأم في لقاء مع برنامج "صبايا" : "كان زوج ابنتي يعاني من حب للامتلاك ويرفض أن تجلس ابنتي عندنا .. ليلة الحادث كانت ابنتي الأخرى قد أنجبت طفلا ، وحضرت (دهب) للمباركة لها ، وفوجئنا بزوجها يقف أسفل المنزل ويصر على ضرورة رحيلها معه .. جاءت أختها وقالت (ابقي معنا) فتفاوضت (دهب) مع زوجها أن تبقى لكنه أصر على أن تمشي معه ، واتصل بوالدها وطلب منه إرسالها ، فنزلت دهب واشترت علبة لبن هدية لابن شقيقتها ورحلت مع زوجها وأبيها إلى شقة الزوجية حيث حاول أبوها تهدئة الأمور بينهما".

وأضافت: "في اليوم التالي اتصل بنا الساعة الثالثة ظهرا وقال لنا (بنتكم ماتت) فذهبت ابنتي الصغرى جريا إلى منزل (دهب) وجدتها ملقاة على السرير وجسدها مليء بالأزرقاق .. وكانت المفاجأة الأخرى أن ابنة دهب (حفيدتي) مقتولة هي الأخرى ، وقال لنا (أنا صحيت من النوم لقيتهم كدة) ".

وتابع: "ذهب إلى مكتب الصحة ليستخرج تصريح دفن وكان يظن أن الأمر بسيط لكن المفاجأة أن الطبيبة شكت في الموضوع وأثبتت وجود شبهة جنائية مؤكدة أن ابنتي وابنتها ماتتا خنقا بفعل فاعل".

واستدركت: "بعدها الأمور تغيرت ووجدنا الشرطة تقبض عليه وهناك اعترف بجريمته ، مؤكدًا أنه تشاجر مع ابنتي بسبب 500 جنيه كانت معها ، ولما ازداد الخلاف ذهب ووضع قدمه على بطنها وخنقها بالخطأ ، ثم وضع يد ابنتي على فم حفيدتها حتى ماتت هي الأخرى ، والسؤال هو: لو قتل ابنتي بالخطأ ؟. فلماذا قتل حفيدتي بعدها؟".

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