شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ غير سار عن المدرب الجديد

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الاهلى

احمد شوبير

دونجا

فاجأ الإعلامي أحمد شوبير بنبأ غير سار عن اتجاهات إدارة النادي الأهلي تجاه تعيين المدير الفني الجديد للفريق الأول .

وقال "شوبير" خلال برنامجه "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت" : "النادي الأهلي لن يتخذ قرارا في اجتماع الغد بخصوص المدير الفني .. أمامه الكثير من السير الذاتية لمدربين كُثر مثل دونجا البرازيلي ولوران بلان الفرنسي ومدرب برتغالي ومدرب إنجليزي شهير".

وأضاف: "الأهلي سوف يتأنى في اتخاذ القرارات بخصوص المدير الفني الجديد وسيتبع سياسة النفس الطويل مع كابتن محمد يوسف".

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