  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:40 ص
بحث متقدم
رانيا يوسف

تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

إيران تعتقل خبيرة سكانية بسبب "تحديد النسل"

عرب وعالم

إيران
إيران

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

جمعة: تحديد النسل ضرورة في هذه المجتمعات

#

ضربات اقتصادية موجعة لإيران.. توالى انسحاب الشركات

#

إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتى بسبب "هجوم الأحواز"

#

كارثة أخلاقية.. 6 آلاف بيت دعارة فى هذه المدينة

ألقت السلطات في إيران القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا، بتهمة محاولة "اختراق المؤسسات الإيرانية"، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن الخبيرة، وتدعى ميمنة حسيني شافوشي، اعتقلت بينما كانت في طريقها لمغادرة إيران.
ويشير الموقع الإلكتروني لجامعة ملبورن إلى أن ميمنة تعمل لصالح مدرسة ملبورن للسكان والصحة العالمية.
واكتسبت القضية السكانية حساسية في إيران، منذ أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي فتوى في 2014 بالدعوة للزيادة السكانية، بعد عقود من توجه الدولة لتنظيم النسل.
ودعا خامنئي في أكتوبر الماضي إلى تعزيز جهود مكافحة "تسلل" الأعداء، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران.
وتعليقا على تقارير عن اعتقال عدد من الخبراء الذين يدعون إلى فرض قيود على الزيادة السكانية، نقل الموقع الإلكتروني الإخباري للسلطة القضائية عن غلام حسين محسني إجئي المتحدث باسمها، قوله للصحفيين الأحد: "اعتقل شخص واحد بهذا الصدد. وتسعى السلطات وراء 3 أو 4 آخرين".
وقالت الوكالة الإيرانية الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض على خبيرة سكانية مقيمة في أستراليا لاتهامات بأنها حاولت "اختراق" أجهزة الدولة في إيران.
ونقلت الوكالة عن محام قوله إن المعتقلة هي ميمنة، مضيفا أنها بلا محام حتى الآن.
ونسبت الوكالة إلى صحيفة كيهان قولها إن قوات الأمن اعتقلت ميمنة، التي تفيد تقارير بأنها تحمل الجنسيتين الإيرانية والأسترالية، في إطار مسعى وراء "عناصر تسلل معادية" وهي في طريقها لمغادرة إيران.
وقال إجئي إن "الجميع يعرف أن العدو يحاول اختراق أجهزة الدولة والتأثير على صنع القرار"، وأضاف أن "أجهزة مخابرات أجنبية تقف وراء مؤسسات (أكاديمية) كثيرة، ولكن ربما بعض الأفراد الذين يعملون هناك ليس لديهم علم بأجهزة المخابرات تلك".
وفي 2017 قالت "رويترز" إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما لايقل عن 30 من حاملي الجنسية المزدوجة، خلال السنوات القليلة الماضية لاتهامات بالتجسس في الأغلب.
ومن بين هؤلاء موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، التي تتولى منصب مدير مشروع في مؤسسة "تومسون رويترز".
ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، ولا تعلن عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات الموجهة لحاملي الجنسية المزدوجة الذين تكفل لهم اتفاقية فيينا للأمم المتحدة الحق في الحصول على مساعدة قنصلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة
» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال