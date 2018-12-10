جيش الاحتلال يطالب اللبنانيين بهذا الأمر الخطير

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طلب الجيش الاسرائيلي، الأحد، اللبنانيين الذين يعيشون في منازل تقع فوق "أنفاق" حزب الله، بالرحيل مؤقتًا لحين انتهاءه من تدميرها.
وحذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي آدرعي، في رسالة عبر موقع "تويتر"، سكان بلدات كفار كيلا ورامية، جنوبي لبنان، من أن "حياتهم في خطر".
وقال أدرعي إن "حزب الله حفر - تحت المنازل في كفار كيلا ورامية - عددًا من الأنفاق الحربية تمتد إلى إسرائيل بطريقة تحول هذه المنطقة إلى برميل كبير من البارود".
وأضاف: "لا نعرف ما هي تداعيات تلك الأعمال على المنازل المعنية على الجانب اللبناني".وتساءل: "هل تشعرون بالأمان وأنتم تعرفون أن منازلكم تقع فوق برميل من البارود؟".
واستطرد قائلا: "ننصحكم أن تفكروا بشكل جدي في إمكانية مغادرة المنازل المعنية بشكل مؤقت حرصًا على سلامتكم".
ولم يصدر أي رد فعل من جانب لبنان على الفور، إزاء ذلك.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "درع الشمال "للقضاء على "أنفاق هجوم عابرة للحدود"، بين لبنان وإسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف نفقين لحزب الله.والخميس، كلفت الخارجية اللبنانية مندوبتها لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد تل أبيب إزاء ما قالت إنها "حملة تشنها ضد البلاد". 

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