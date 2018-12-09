"رسلان": الرئيس السيسي يحاول لم شمل الدول العربية

09 ديسمبر 2018 - 11:50 م

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه على ثقة في حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تجاوز الدول العربية لأزماتها.



وقال «رسلان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إن «مصر تدعم جهود الملك سلمان في لم شمل مجلس التعاون الخليجي».

