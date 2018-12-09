» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية

09 ديسمبر 2018 - 11:20 م

أكدت الدكتور سحر شوشان، الخبير التربوي وأستاذ مساعد وعضو جامعة أكسفورد، إننا لدينا مشكلة في التربية في مصر، والتنشئة الاجتماعية حتى الآن تختلف من البنت للولد، مشددة على أن الفياجرا النسائية ليست جديدة، وموجودة في الدول العربية منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكن يتم استبدالها بالقهوة النسائية التى تُحفز على الرغبة الجنسية للمرأة.



وأوضحت "شوشان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك تحذيرات عالمية من استخدام الفياجرا النسائية، حيث أنها تسبب في وفاة بعض السيدات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعانى من التعبير عن رغبتها الجنسية حتى مع زوجها؛ لكونه يتهمها بأن لها رغبات سابقة.

