  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:16 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

غرفة عمليات

التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات

مشروع جديد لتقييم البطاقات التموينية

هذا هو الهدف الحقيقي من تنقية قواعد بيانات البطاقات

احتجاجات فرنسا

عناصر "الإخوان" وراء أعمال التخريب في باريس

أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

البرلمان

إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي

بالفيديو..

خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية

آخر الأخبار

رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية
رسميًا.. السماح ببيع "الفياجرا" النسائية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"

#

مدير القصر العيني يكشف تفاصيل مثيرة عن الفياجرا النسائي

#

تعرف على أول دولة ترخص «الفياجرا» النسائية

#

بالفيديو.. معلومات مثيرة عن فوائد الفياجرا النسائية

أكدت الدكتور سحر شوشان، الخبير التربوي وأستاذ مساعد وعضو جامعة أكسفورد، إننا لدينا مشكلة في التربية في مصر، والتنشئة الاجتماعية حتى الآن تختلف من البنت للولد، مشددة على أن الفياجرا النسائية ليست جديدة، وموجودة في الدول العربية منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكن يتم استبدالها بالقهوة النسائية التى تُحفز على الرغبة الجنسية للمرأة. 
وأوضحت "شوشان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك تحذيرات عالمية من استخدام الفياجرا النسائية، حيث أنها تسبب في وفاة بعض السيدات، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعانى من التعبير عن رغبتها الجنسية حتى مع زوجها؛ لكونه يتهمها بأن لها رغبات سابقة.
وأضافت أن أعراض الفياجرا النسائية تتشابة لدرجة كبيرة مع الفياجرا الرجالي، وهذا مايجعل المرأة المصرية متخوفة من استخدامها بسبب خطورتها، حيث أنها تسببت في وفاة إمرأة بالسيدة زينب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن
» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية
» خبيرة تكشف معلومات مثيرة عن الفياجرا النسائية
» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول
» البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»
» «ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف
» المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال