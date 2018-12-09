"أبومازن": العمل متواصل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

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الاحتلال يتصدى لـ60 صاروخًا أُطلق من غزة

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأحد، التأكيد على استمرار العمل السياسي والدبلوماسي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة له أمام المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المنعقد بتشكيلته الجديدة في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
وهذا المجلس هو هيئة قيادية في "فتح"، شُكل بقرار من المؤتمر العام السادس للحركة، في أغسطس/آب 2009، وتوصيات المجلس غير ملزمة.
وقال عباس إن "العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني متواصل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه".
وشدد على استمرار المقاومة الشعبية لتحقيق الأهداف الوطنية.
واستعرض عباس، في كلمته، المستجدات السياسية بشأن القضية الفلسطينية، وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بخصوص العلاقة مع كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقرر المجلس المركزي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحديد العلاقة الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، ووقف الاتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وترفض السلطة الفلسطينية التعامل مع إدارة ترامب منذ قرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية، في 14 مايو/ أيار الماضي، إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.
وشدد المجلس المركزي على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتمكين حكومة الوحدة من تنفيذ التزاماتها كافة في قطاع غزة.
ويسود انقسام جغرافي وسياسي بين غزة والضفة الغربية، منذ أن سيطرت "حماس"، عام 2007، على غزة، ضمن خلافات مع "فتح"، لم تفلح اتفاقيات عديدة في معالجتها حتى الآن. -

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