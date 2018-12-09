إصابة 6 إسرائيليين في إطلاق نار وسط الضفة

09 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أصيب 6 إسرائيليين في إطلاق نار، مساء الأحد، قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حسب الشرطة الإسرائيلية.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن 6 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار من مركبة مسرعة، وصفت جروح أحدهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".



وقالت إن قوات الجيش والشرطة تجري عملية تفتيش واسعة للقبض على منفذي الهجوم.



وفي وقت سابق، تحدتث الشرطةعن إصابة شخصين قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

