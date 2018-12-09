التعاون الخليجي يرحب بتعيين سعودي قائدا للقيادة العسكرية الموحدة

09 ديسمبر 2018 - 10:20 م

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الأحد، ترحيب المجلس بتعيين السعودي "عيد الشلوي" قائدًا للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة.



جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي في ختام انعقاد القمة الخليجية الـ 39 بالرياض، التي استمرت ليوم واحد.

وقال الزياني إن "المجلس الأعلى أبدى ارتياحه لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومضاعفة الجهود في استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة".

وأضاف أن "المجلس يرحب بتعيين الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائدًا للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي".



والشلوي، أعفي بأمر ملكي من منصب قائد القوات البرية السعودية في أبريل/ نيسان 2017، وعيّن آنذاك مستشارًا في مكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن، ضمن أوامر شملت وقتها تغييرات واسعة في المؤسسات العسكرية والاقتصادية والرياضية والخدمية.



واعتبر الزياني، الشلوي، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي، "خطوة مهمة نحو استكمال المنظومة الأمنية المشتركة لدول التعاون الخليجي".



وفي وقت سابق اليوم، شدد البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي على سرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الخليجية الموحدة.

